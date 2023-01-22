Москва, 22 января, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Электрическая версия появится в линейке отечественных автомобилей класса люкс Aurus. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Владимир Гердо/ТАСС Виктория Абрамченко

Она отметила, что российский автомобиль Aurus набирает популярность, его используют для нужд правительства РФ.

«Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками», — заявила РИА Новости Абрамченко.

На вопрос о планах пересесть на такой электромобиль она ответила: «Поживём — увидим». Вице-премьер добавила, что пока в России нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля.

В линейку люксовых автомобилей Aurus входят седан, лимузин, минивэн и внедорожник.

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