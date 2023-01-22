Москва, 22 января, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе, Россия ответит ядерным оружием, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», — отметил Володин в телеграм-канале.

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«Это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — добавил парламентарий.

Члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством, подчеркнул Володин.

«Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», — отметил спикер палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2022 года власти Франции заявили о начале поставки в Киев танков, Германии — боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов. При этом министр обороны Германии заявил, что страна пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа оружия для оценки сценария положительного решения в будущем.

Новый пакет военной помощи со стороны США объемом 3 млрд долларов предполагает поставку для ВСУ танков, ракетных систем и бронемашин.