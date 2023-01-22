Канберра, 22 января, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку в матче 1/8 финала Australian Open 2023.

Дарья Исаева / Известия Карен Хачанов

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0, 7:6.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем игры между Хубертом Хуркачем (Польша) и Себастьяном Кордой (США).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федерация тенниса Австралии запретила зрителям показывать флаги России и Белоруссии после того, как зрители вывесили российский флаг на матче между российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль.

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