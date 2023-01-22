Анкара, 22 января, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Россия отреагирует на заявления украинского президента Владимира Зеленского, который настойчиво просит у Запада танки и ракеты большой дальности. Об этом читатели турецкого издания Haber7 написали в комментариях к соответствующей публикации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это ещё больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут всё делать для затягивания конфликта», — написал один из читателей.

Другие пользователи согласились, что заявления Зеленского грозят эскалацией конфликта. Они отметили также, что США ищут свою выгоду в боевых действиях в Европе.

«По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней? США снова пытаются навязать демократию», — написал другой читатель.

Один из пользователей призвал Зеленского не быть «слугой США и Европы» и предупредил, что это может обернуться ядерной войной.

Другой комментатор назвал Зеленского «проклятым клоуном» и призвал отказаться от войны, которую выиграть невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия воздерживается от поставок Украине боевых танков Leopard 2, при этом страны Запада усилили давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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