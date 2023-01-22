Луганск, 22 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Боевики ВСУ перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово в Луганской Народной Республике, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской Народной Республике. По противнику был открыт огонь из самоходных гаубиц, РСЗО и тяжелых миномётных систем.

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