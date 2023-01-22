Берлин, 22 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Страны Европы давят на Германию, требуя поставить немецкие танки Leopard 2 киевской армии либо разрешить другим государствам это сделать. Но ФРГ так и не даёт положительного ответа, передает CNN.

Mil.gov.ua Украинские танки

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Почти 2 тысячи танков этой модели есть на вооружении в 13 европейских государствах. По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, передача Leopard Украине должна быть согласована со всем западным альянсом.

«Долгое согласование отправки танков вызовет раскол в НАТО. Конфликт внутри альянса склонит стран-участниц быть ближе к США», — считает редактор политического отдела CNN Люк Макг.

Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста о сроках поставок Украине танков.