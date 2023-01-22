Сватово, ЛНР, 22 января, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Жители Харькова сообщают о поставках бронетехники к городу Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

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Произведённые в странах Запада военные машины отправляют железнодорожными составами сначала в Купянск, а затем на сватовское направление. Свидетелями перегруппировки техники и её погрузки стали жители Харьковской области.

«Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населённого пункта Сватово», — отметил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир одного из батальонов ВС РФ с позывным Аскольд рассказал о противостоянии бойцов-артиллеристов киевским боевикам под Кременной в Луганской Народной Республике. Он заявил, что попытки ВСУ перейти в наступление там обречены на провал.