Вашингтон, 22 января, 2023, 07:52 — ИА Регнум. США поставляют Киеву недостаточное количество ЗРК Patriot, и в целом Украина нуждается в более мощном вооружении. Об этом сообщила New York Post.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

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ВСУ нужны более массовые поставки, в том числе тяжёлой техники, но такие действия Соединённых Штатов Америки могут привести к тому, что Россия применит ядерное оружие, подчеркнуло издание.

«Вашингтон погряз в игре эскалации, которая является вялой, запутанной и реактивной. Да, мы отправили Украине много помощи, но только после действий армии России», — говорится в статье.

Её авторы утверждают, что лучшим сценарием было бы отправлять больше помощи на Украину, не опасаясь прямого конфликта, чтобы нанести поражение России.

Как сообщало ИА REGNUM, требования украинского лидера Владимира Зеленского отправить Киеву французские танки Leclerc возмутили лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Он назвал происходящее «позорным цирком» и выразил опасения, что украинский лидер скоро «начнёт свистеть» странам Запада как своим приспешникам.