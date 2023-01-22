Москва, 22 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. На основании мнения экспертов, учителей и родителей будет скорректирована школьная программа по литературе. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Дмитрий Вяткин.

Duma.gov.ru Дмитрий Вяткин

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Соответствующее решение приняли комитеты Госдумы по просвещению и культуре после обсуждения с профильными министерствами. Ряд предлагаемых изменений, по словам Вяткина, назвал министр просвещения Сергей Кравцов, корректировки он считает необходимыми.

«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу», — отметил Дмитрий Вяткин.

В то же время из списков для учеников по литературе будут исключены книги, которые «не выдержали испытания временем», сказал депутат, при этом пообещав «не рубить с плеча».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в российской школьной программе был утверждён блок военной подготовки в рамках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и истории. В новую программу также включили блок про спецоперацию.