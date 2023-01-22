Москва, 22 января, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Рабочая группа Госдумы по вопросам спецоперации намерена разобраться с информацией из соцсетей о том, что участник СВО получает выплаты не в полном объёме, а всего в сумме 9,5 тыс. рублей.

Страница Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте» Шолбан Кара-оол в зоне СВО

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«Мы связались с ним, работаем по этому вопросу. Мы непременно ему поможем», — сказал журналистам замруководителя рабочей группы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы адаптации системы здравоохранения в Мариуполе, социальные выплаты и систему страхования обсудили во время визита первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и руководители ряда ведомств разного уровня.