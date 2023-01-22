Москва, 22 января, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Самоходные артиллерийские установки в зоне соприкосновения во время спецоперации часто меняют позиции и укрытия, чтобы вынудить ВСУ транжирить запасы вооружения и рассекречивать огневые точки. О такой тактике рассказали в Министерстве обороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Мста-С»

Читайте также: В Минобороны РФ рассказали о боевом настрое «винтокрылых хищников»

Ведомство показало видео о том, как работают самоходные артиллерийские установки 2С-19 «Мста-С», управляемые бойцами Западного военного округа. Вооружение меняет место дислокации десятки раз в день и почти постоянно находится в движении.

«Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное — спасает жизни российских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, как расчёты этой артиллерии с помощью беспилотников определили место скопления военной техники ВСУ и оперативно нанесли по ней скоординированные, точные удары. Были уничтожены несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов противника.

«Был такой момент, когда с первого попадания сразу прошлись по пяти целям. Глазомерный перенос огня по одной отработали, снарядов по десять-двенадцать. Три-четыре залпа — цель накрыли. Переносим чуть правее — цель накрыли с первого выстрела. И так четыре цели было», — рассказал командир батареи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3772873" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали о том, что экипажи многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации настроены по-боевому и готовы выполнять задачи. Воздушные суда назвали «винтокрылыми хищниками».