Бойцы РФ разгромили технику ВСУ с помощью установок 2С-19 «Мста-С»
Минобороны России: бойцы ВС РФ устраивают для ВСУ круглосуточную артиллерийскую карусель
Москва, 22 января, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Самоходные артиллерийские установки в зоне соприкосновения во время спецоперации часто меняют позиции и укрытия, чтобы вынудить ВСУ транжирить запасы вооружения и рассекречивать огневые точки. О такой тактике рассказали в Министерстве обороны России.
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Ведомство показало видео о том, как работают самоходные артиллерийские установки 2С-19 «Мста-С», управляемые бойцами Западного военного округа. Вооружение меняет место дислокации десятки раз в день и почти постоянно находится в движении.
«Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное — спасает жизни российских военнослужащих», — отметили в Минобороны.
В ведомстве рассказали, как расчёты этой артиллерии с помощью беспилотников определили место скопления военной техники ВСУ и оперативно нанесли по ней скоординированные, точные удары. Были уничтожены несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали о том, что экипажи многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации настроены по-боевому и готовы выполнять задачи. Воздушные суда назвали «винтокрылыми хищниками».