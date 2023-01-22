Лондон, 22 января, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Коронация короля Великобритании Карла III будет длиться три дня — с 6 по 8 мая. Торжества будут включать концерт с участием мировых звезд, анонсировал Букингемский дворец.

Dan Marsh Карл III

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Так, 6 мая состоится коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Вестминстерском аббатстве. По возвращении пары в Букингемский дворец, они вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона.

7 мая запланирован концерт с участием мировых звезд, известных оркестров, а также «коронационного хора». Вечером подсветят главные достопримечательности Великобритании. В этот день запланирован «большой обед» — британцы смогут собраться вместе и отметить коронацию короля как у себя дома, так и на улице.

8 мая пройдут различные волонтёрские акции по благоустройству районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 73-летний бывший принц Уэльский Чарльз (Карл III) автоматически стал королем после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.