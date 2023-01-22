Кейптаун, 22 января, 2023, 06:34 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике нет ребёнка, который не знал бы, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в декабре усомнился в искренности демонстраций африканцев в поддержку российского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Американские инвестиции в Африке

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«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — сказал посол Макетука.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия побеждает киевских боевиков ещё благодаря развитому военно-промышленному комплексу (ВПК), написала ливанская газета Al Binaa.