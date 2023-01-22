Токио, 22 января, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В феврале может состояться встреча в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило японское издание Yomiuri Shimbun.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

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Визит Кисиды предварительно запланирован на середину февраля. В планы японского премьер-министра также входят осмотр территорий, где ранее велись военные действия, и переговоры с Зеленским о ситуации на Украине. Ожидается, что итогом встречи станет совместное заявление лидеров, осуждающее действия России.

Издание подчеркнуло важность посещения Кисидой Киева в свете председательства Японии в этом году в объединении стран G7. Тем самым премьер-министр намерен показать, что в Токио готовы оказывать помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о готовящемся визите на Украину нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.