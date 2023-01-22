Подоляк подгоняет партнёров Украины с помощью: «Думайте быстрее»
Подоляк раскритиковал партнёров Украины после встречи на базе «Рамштайн»: «Думайте быстрее»
Киев, 22 января, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк остался недоволен результатами переговоров на немецкой базе «Рамштайн» с союзниками Киева. Он в соцсетях раскритиковал западных друзей.
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Михаил Подоляк
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В частности, Подоляк обвинил всех в нерешительности, отметив, что это «убивает всё больше украинцев».
«Думайте быстрее», — призвал союзников Подоляк.
Как сообщало ИА REGNUM, некоторые пакеты военной помощи киевскому режиму удалось согласовать «за закрытыми дверями».