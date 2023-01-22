Вашингтон, 22 января, 2023, 05:49 — ИА Регнум. На проблему бедности в США указала властям американский политик Лаверн Спайсер. В своём аккаунте в Twitter она призвала решать проблемы своей страны, а не Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Спайсер организовала пункт раздачи еды в Майями, и, по её словам, в очередь на получение питания ежедневно выстраиваются тысячи человек.

«Спросите меня, плевать ли мне на «голод» на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день», — отметила политик.

Под её публикацией один из пользователей написал, что Украине нужны «деньги, деньги и еще больше денег». Политик согласилась с ним, подчеркнув, что поставки вооружений и финансов Киеву являются «крупнейшей аферой».

Как сообщало ИА REGNUM, британский актёр Рассел Брэнд ранее указал лидерам стран Запада на риски начала ядерной войны из-за поддержки «реальных нацистов». Он назвал неудобным, но правдивым фактом то, что страны Запада сражаются против России «бок о бок с нацистами».