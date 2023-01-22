Берлин, 22 января, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Возглавивший недавно министерство обороны ФРГ Борис Писториус готовится к визиту на Украину. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о планируемых поездках, в интервью изданию Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

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«Несомненно, что я скоро поеду на Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели», — сказал Писториус.

Он не смог ответить на вопрос, визит в какую страну будет первым, пояснив, что график пока не утверждён.

Главу министерства обороны Украины Алексея Резникова Борис Писториус назвал «открытым человеком, который точно знает, чего хочет». Главы ведомств познакомились на встрече «Рамштайн», где обсуждались поставки вооружения Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель издания Spiegel Томас Фишер поинтересовался, готовы ли в Германии тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины и насколько далеко хотят зайти в этом вопросе.