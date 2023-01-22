Братислава, 22 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Референдум об изменениях в Конституцию Словакии признают недействительным из-за низкой явки. Об этом сообщает братиславский ТАЗ.

Marc Ryckaert Братислава. Словакия

Читайте также: Лукашенко поздравил народ Словакии с Днём образования республики

В референдуме по возможности досрочно прекращать полномочия парламента приняли участие около 27,26% избирателей, а для признания его результатов необходима явка более половины граждан страны, имеющих право голоса.

По неофициальным данным, 97% участников голосования поддержали изменения в Конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» направил поздравительное послание жителям Словакии по случаю национального праздника страны ― Дня образования республики, который отмечается 1 января.