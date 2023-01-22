Лондон, 22 января, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Лидерам стран Запада указали на риски начала ядерной войны из-за поддержки «реальных нацистов». С таким мнением выступил на своём Youtube-канале британский актёр Рассел Брэнд.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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Он напомнил о том, что Россия акцентировала внимание на том, что воспринимает расширение альянса НАТО как красную черту, но на Западе это игнорируют.

«Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этой войне, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый…» — сказал Рассел Брэнд.

Он подчеркнул, что не хочет ядерной войны: «У меня есть дети».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель издания Spiegel Томас Фишер ранее заявил, что представители власти ФРГ должны как следует подумать, прежде чем поставлять на Украину танки Leopard. Он предложил решить, готовы ли в Германии тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины, и уточнил, не собирается ли ФРГ поставлять Киеву боевые самолёты.