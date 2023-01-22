Запад объединился с нацистами в битве против России — мнение
Британский актёр Брэнд: Запад бок о бок сражается с нацистами против России
Лондон, 22 января, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Лидерам стран Запада указали на риски начала ядерной войны из-за поддержки «реальных нацистов». С таким мнением выступил на своём Youtube-канале британский актёр Рассел Брэнд.
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Он напомнил о том, что Россия акцентировала внимание на том, что воспринимает расширение альянса НАТО как красную черту, но на Западе это игнорируют.
Он подчеркнул, что не хочет ядерной войны: «У меня есть дети».
Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель издания Spiegel Томас Фишер ранее заявил, что представители власти ФРГ должны как следует подумать, прежде чем поставлять на Украину танки Leopard. Он предложил решить, готовы ли в Германии тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины, и уточнил, не собирается ли ФРГ поставлять Киеву боевые самолёты.