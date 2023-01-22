Кременная, ЛНР, 22 января, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Командир одного из батальонов ВС РФ с позывным Аскольд рассказал о противостоянии бойцов-артиллеристов киевским боевикам под Кременной в Луганской Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«Мы подавляем все их огневые точки, и их намерения по переходу в наступление обречены на провал», — рассказал 22 января «Известиям» Аскольд.

По словам артиллериста, ВСУ и российские бойцы обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: от 50 до 200 метров. Укронацисты отступают, диверсантов оперативно находят и уничтожают на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожье и пригороде раздаются взрывы. На подконтрольной ВСУ территории региона объявлена воздушная тревога.