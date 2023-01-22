Запорожье, Запорожская область, 22 января, 2023, 04:17 — ИА Регнум. В Запорожье и пригороде раздаются взрывы. На подконтрольной ВСУ территории региона объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса оповещения населения Украины.

Michael Deal Взрыв

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«После первого взрыва в Запорожье слышна волна повторных взрывов. Удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения войны», — отметил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он также сообщил о громком и мощном одиночном взрыве в Запорожье около 02:40 по местному времени и заверил, что город «был и будет свободным».

Как сообщало ИА REGNUM, частично повреждена инфраструктура компании, отвечающей за тепло-, энерго — и водоснабжение Одессы. После взрыва горит подстанция.