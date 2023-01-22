Триполи, 22 января, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Российская армия побеждает киевских боевиков ещё благодаря развитому военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом пишет ливанская газета Al Binaa.

Минобороны России СВО

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Издание сравнило конфликт на Украине с известной басней Крылова «Стрекоза и муравей», где трудяга-муравей — президент РФ Владимир Путин пожинает плоды своих усилий в оборонном секторе, а стрекоза — НАТО оказалась зимой с пустыми арсеналами.

По мнению автора, Москве для победы нужно просто время, и ей даже не нужно наступать.

«России достаточно продолжить артиллерийские атаки и уничтожить военные инфраструктуру, пункты дислокации украинских военных, энергетические и коммуникационные комплексы, чтобы выиграть», — считает Al Binaa.

Как сообщало ИА REGNUM, британский журналист Питер Хитченс считает, что обещанные поставки танков киевской армии могут ухудшить ситуацию, Европа окажется «в мире ужасов, потерь и нищеты, превратившись в радиоактивное кладбище».