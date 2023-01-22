Париж, 22 января, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Требования украинского лидера Владимира Зеленского отправить Киеву французские танки Leclerc возмутили лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо. В своём аккаунте в Twitter он назвал происходящее «позорным цирком».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Зеленский сообщает Франции, что ему нужны танки Leclerc, и добавляет: «нужно быстрее!». Мы его приспешники, получается? Он нам скоро свистеть начнёт?» — высказался французский политик.

Он уверен, что лидерам европейских стран необходимо немедленно пресечь такое поведение украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции рассматривают возможность отправки Украине танков «Леклерк» (Leclerc) в качестве военной помощи.