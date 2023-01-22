Луганск, 22 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике боевики киевского режима 22 января обстреляли город Стаханов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Стаханов

Читайте также: В Одессе после взрыва загорелась подстанция

Местные жители сообщили, что под удары ВСУ попал район машзавода. Известно о пяти взрывах.

Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, частично повреждена инфраструктура компании, отвечающей за тепло-, энерго — и водоснабжение Одессы. После взрыва горит подстанция.