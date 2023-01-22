Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об обстреле ВСУ города Стаханова
Луганск, 22 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике боевики киевского режима 22 января обстреляли город Стаханов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Александр Погожев ИА REGNUM
На въезде в Стаханов
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Местные жители сообщили, что под удары ВСУ попал район машзавода. Известно о пяти взрывах.
Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО.
Как сообщало ИА REGNUM, частично повреждена инфраструктура компании, отвечающей за тепло-, энерго — и водоснабжение Одессы. После взрыва горит подстанция.