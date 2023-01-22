Лондон, 22 января, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Британский журналист Питер Хитченс считает, что обещанные поставки танков киевской армии могут ухудшить ситуацию — Европа окажется «в мире ужасов, потерь и нищеты, превратившись в радиоактивное кладбище». Своё мнении он озвучил в Daily Mail.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По мнению обозревателя, уже нет смысла обсуждать причины военного конфликта, потому что большинство не хочет знать и думать об этом, а те, кто пытается рассказать о конфликте, получают оскорбления.

Хитченс обвинил правительство Великобритании в том, что власти не допускают свободного обсуждения важнейших вопросов национальной политики.

«Мне остаётся сказать вам, что со стороны Запада поставлять Украине современные танки — акт величайшей глупости. Они не предназначены для обороны, а их поставка только продляет и углубляет конфликт», — сказал журналист и добавил, что «вместо мира, мы посылаем танки. Это похоже на пожарную команду, разжигающую огонь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пологовском районе Запорожской области кладбище подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Были повреждены надгробия.