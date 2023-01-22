Одесса, Украина, 22 января, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Частично повреждена инфраструктура компании, отвечающей за тепло-, энерго — и водоснабжение Одессы. После взрыва горит подстанция, сообщил один из городских пабликов.

Взрыв

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«На Таирова, судя по всему, подгорел Южный РЭС», — сообщил одесский телеграм-канал.

Уточняется, что причиной возгорания стали взрывы. Опубликовано видео, на кадрах — пожар на электрооборудовании.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть населённых пунктов в Донецкой Народной Республике обстреливались киевскими боевиками 21 января. Всего были зафиксированы 26 артиллерийских обстрелов.