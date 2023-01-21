Киев, 22 января, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Жителей Киевской, Одесской и Днепропетровской областей предупредили, что с 22 января вводятся новые лимиты энергопотребления. Об этом заявили в украинской энергокомпании ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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Мера якобы поможет круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других областях Украины.

Так, для Киева они составят 985 МВт днём и 627 МВт — ночью. Для Киевской области — 704 МВт и 576 МВт соответственно, для Одесской — днём 602 МВт и ночью 424 МВт, для Днепропетровской — 1193 МВт и 1144 МВт.

В ДТЭК пояснили, что эти лимиты помогут применить графики стабилизационных отключений с утра до полуночи, а также круглосуточно в областях.

По словам специалистов, нехватка мощности в энергосистеме по-прежнему остается ощутимой.

Как сообщало ИА REGNUM, коллапс энергосистемы Киева может произойти в любую секунду, заявил мэр города Виталий Кличко.