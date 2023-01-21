Грозный, 22 января, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Всё, что связано с НАТО, — это сплошное безбожие, и в целом альянс является порождением сатаны. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя сожжение Корана перед посольством Турции в Швеции в ответ на нежелание Анкары поддержать вступление страны в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

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Чеченский лидер уверен, что эта акция была проплачена шведскими политиками. Он подчеркнул, что только отъявленные негодяи способны покушаться на святые ценности в знак протеста.

«В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что неоднократно заявлял о причастности Североатлантического альянса к силам сатаны. Кадыров назвал «сплошным безбожием» всё, что связано с НАТО, и высказал мнение, что «распространение альянсом культа разврата и нечисти» даёт России право решительно и настойчиво «бить приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине».

Особое внимание глава Чечни обратил на то, что если бы аналогичный инцидент произошёл в России, то в Европе уже бы «гарцевали в соцсетях», но сейчас молчат и «глубоко прячут свою смелость и языки, если речь идёт о Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, в Стокгольме проходят демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и ратификацией Турцией заявки на членство в альянсе. В министерстве иностранных дел Турции обвинили власти Швеции в нарушении взятых по процессу членства в НАТО обязательств из-за протестных митингов сторонников Рабочей партии Курдистана.