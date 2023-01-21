Киев, 22 января, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Занимающие руководящие должности сотрудники министерства обороны Украины вызваны в комитет Верховной рады страны. Им предстоит ответить на вопросы депутатов о завышении цен при закупках продуктов для ВСУ, сообщила член Рады Марьяна Безуглая («Слуга народа») в соцсетях.

sluga-narodu.com Марьяна Безуглая

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Руководству МО предстоит предстать перед депутатами комитета Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Безуглая подчеркнула, что вопросы вызывают не только закупки продуктов питания для армии.

«О закупках в Министерстве обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики», — отметила представитель рады.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Украины уличили в закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам, проводится проверка. Сумма сделки превысила 350 млн долларов, поставки осуществляла компания с уставным капиталом в 27 долларов.