Представителей МО Украины вызвали в Раду из-за разворовывания бюджета
Минобороны Украины ответит на вопросы Рады из-за скандала с закупками продуктов для армии
Киев, 22 января, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Занимающие руководящие должности сотрудники министерства обороны Украины вызваны в комитет Верховной рады страны. Им предстоит ответить на вопросы депутатов о завышении цен при закупках продуктов для ВСУ, сообщила член Рады Марьяна Безуглая («Слуга народа») в соцсетях.
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Руководству МО предстоит предстать перед депутатами комитета Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Безуглая подчеркнула, что вопросы вызывают не только закупки продуктов питания для армии.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Украины уличили в закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам, проводится проверка. Сумма сделки превысила 350 млн долларов, поставки осуществляла компания с уставным капиталом в 27 долларов.