Запорожье, Запорожская область, 22 января, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Два десятка украинских диверсантов уничтожили 21 января российские бойцы в Запорожской области, в районе города Орехов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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20 киевских боевиков пытались прорваться сквозь наступление российской армии, но нарвались «на вежливых и точных артиллеристов».

«Все до одного УГИЛовцы отправились экспрессом к «батьке» их Бандере», — написал Рогов.

В сотнях комментариев под постом подписчики благодарят российских военных, а Киев призывают к благоразумию.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Владимира Рогова, у киевских боевиков на запорожском направлении есть проблемы с наличием боеприпасов.