Мелитополь, 22 января, 2023, 01:47 — ИА Регнум. В Пологовском районе Запорожской области кладбище подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Были повреждены надгробия, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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«На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми», — отметил он.

Во время обстрела никто не пострадал, но были повреждены десятки надгробий. Рогов назвал атаку «очередным актом террора против гражданского населения РФ», подчеркнув, что рядом с кладбищем не расположены военные объекты и не дислоцируются подразделения армии РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов заявил, что у киевских боевиков на запорожском направлении есть проблемы с наличием боеприпасов. Если раньше снаряды летели десятками, то теперь — по одному-два.