Киевские боевики воюют даже с мёртвыми — в Запорожье обстреляли кладбище
Рогов: в Запорожье киевские боевики обстреляли кладбище
Мелитополь, 22 января, 2023, 01:47 — ИА Регнум. В Пологовском районе Запорожской области кладбище подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Были повреждены надгробия, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Читайте также: Рогов: у киевских боевиков на запорожском направлении кончаются снаряды
Во время обстрела никто не пострадал, но были повреждены десятки надгробий. Рогов назвал атаку «очередным актом террора против гражданского населения РФ», подчеркнув, что рядом с кладбищем не расположены военные объекты и не дислоцируются подразделения армии РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов заявил, что у киевских боевиков на запорожском направлении есть проблемы с наличием боеприпасов. Если раньше снаряды летели десятками, то теперь — по одному-два.