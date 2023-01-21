Флоренция, Италия, 22 января, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Во Флоренции проходит 19-й тур чемпионата Италии по футболу. «Фиорентина» принимает на своем поле «Торино». О матче сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

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После первого тайма «Торино» выигрывает с минимальным счетом — гол забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Отмечается, что Миранчук проводит 13-й матч в нынешнем сезоне Серии А. Это уже четвертый его гол.

Российский полузащитник выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции для футбольной команды Турина «Ювентус» предусмотрели в Италии после возобновления судебных заседаний по делу о финансовых махинациях в этом клубе. Из-за скандала с «Ювентуса» сняли 15 очков, и он опустился в турнирной таблице.