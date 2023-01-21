Лондон, 22 января, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Британия передала Украине вертолёт Sea King. О новой технике в своих соцсетях написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Ann.az Вертолёт

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Резников рассыпался в благодарностях за полученный вертолёт и надеется, что «это мощное усиление для ВМС Украины».

«Наше сотрудничество будет и дальше увеличиваться», — написал Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании передадут Киеву 600 ракет Brimstone в рамках очередного пакета военной помощи.