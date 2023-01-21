Вашингтон, 22 января, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен допустила, что план по введению ограничений цен на российские нефтепродукты может не сработать. Регулировать такой потолок цен будет сложнее, чем в случае с сырой нефтью, подчеркнула она. Заявление Йеллен опубликовано агентством Reuters.

Federalreserve Джанет Йеллен

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«Как вы понимаете, всегда есть возможность того, что все может пойти не по плану, но мы очень тщательно изучали эти рынки и считаем, что представим ряд ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы к настоящему времени достигли с сырой нефтью», — сказала глава минфина США.

Джанет Йеллен заверила, что ведомство «упорно работает» над тем, чтобы введение потолка цен принесло эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США анонсировал новые меры для усиления дополнительными ограничениями эффекта от отказа закупать нефть из России странами ЕС. Речь идёт о введении потолка цен на российскую нефть, которая торгуется с премией и дисконтом.