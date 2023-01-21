Может пойти не по плану — минфин США о потолке цен на нефтепродукты из РФ
Reuters: минфин США опасается, что план по потолку цен на нефть из России может не сработать
Вашингтон, 22 января, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен допустила, что план по введению ограничений цен на российские нефтепродукты может не сработать. Регулировать такой потолок цен будет сложнее, чем в случае с сырой нефтью, подчеркнула она. Заявление Йеллен опубликовано агентством Reuters.
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Джанет Йеллен заверила, что ведомство «упорно работает» над тем, чтобы введение потолка цен принесло эффект.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США анонсировал новые меры для усиления дополнительными ограничениями эффекта от отказа закупать нефть из России странами ЕС. Речь идёт о введении потолка цен на российскую нефть, которая торгуется с премией и дисконтом.