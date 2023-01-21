Тель-Авив, Израиль, 22 января, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Жители Тель-Авива вышли на антиправительственную акцию в связи с предстоящей судебной реформой. Всего собралось на митинг более 100 тыс. человек. Об этом сообщили местные СМИ.

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Журналисты пишут, что в акции участвовали сразу несколько организаций, в их числе — Движение за качество правительства.

Протест длится уже третью неделю с момента объявления о планах реформировать судебную систему, что разделило пополам израильское сообщество.

Суть реформы в том, что новое правительство под председательством Биньямина Нетаньяху хочет ограничить Верховный суд и тогда судебная власть больше не сможет отменять решения исполнительных и законодательных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, спор о судебной реформе в Израиле может привести к конституционному кризису. Об опасности роста общественной напряженности из-за этого вопроса ранее заявил президент Израиля Ицхак Герцог.