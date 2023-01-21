Киев, 22 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Правоохранители Украины провели обыски у заместителя министра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского. Он задержан в связи с возможными фактами злоупотребления полномочиями и взяточничества, сообщила «Украинская правда».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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Обыски проводили сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Уголовное дело в отношении Лозинского было возбуждено в сентябре. Предполагается, что он получил 400 тыс. долларов за злоупотребление служебным положением.

«Лозинского обвиняют в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов», — отметила «Украинская правда».

Факт задержания подтверждает министерство инфраструктуры Украины. Уже заявлено, что в ближайшее время Лозинский будет отправлен в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозировал, что проблемы коррумпированности органов власти Украины будут нарастать, в том числе в свете поставок на крупные суммы со стороны Запада.