Украинского замминистра Лозинского задержали по обвинению во взяточничестве
Украинского замминистра Лозинского задержали по обвинению в получении $400 тысяч взятки
Киев, 22 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Правоохранители Украины провели обыски у заместителя министра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского. Он задержан в связи с возможными фактами злоупотребления полномочиями и взяточничества, сообщила «Украинская правда».
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Обыски проводили сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Уголовное дело в отношении Лозинского было возбуждено в сентябре. Предполагается, что он получил 400 тыс. долларов за злоупотребление служебным положением.
«Лозинского обвиняют в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов», — отметила «Украинская правда».
Факт задержания подтверждает министерство инфраструктуры Украины. Уже заявлено, что в ближайшее время Лозинский будет отправлен в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозировал, что проблемы коррумпированности органов власти Украины будут нарастать, в том числе в свете поставок на крупные суммы со стороны Запада.