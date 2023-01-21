Берлин, 21 января, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин должен быть рад решению немецких лидеров, отказавшихся передать Украине танки Leopard 2. Такое предположение высказала председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщил немецкий телеканал N-TV.

Владимир Путин

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Она резко раскритиковала решение бундестага, использовав слова о вероятной реакции Путина как аргумент против отказа отправлять танки Киеву. Депутат видит ситуацию так, что в Германии будто бы не хотят поддерживать Украину, так как киевские власти уже несколько месяцев просят технику для наступления, но Берлин не идёт на встречу.

«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — заявила представитель Бундестага.

Как сообщало ИА REGNUM, решение не передавать немецкую тяжёлую военную технику Украине было озвучено на заседании в формате «Рамштайн». Глава Пентагона США Ллойд Остин уверен, что вопрос ещё не решён окончательно.