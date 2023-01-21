В Германии предложили поздравить Путина с отказом ФРГ поставить танки Киеву
В Германии предложили поздравить Путина с отказом ФРГ поставлять танки Киеву
Берлин, 21 января, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин должен быть рад решению немецких лидеров, отказавшихся передать Украине танки Leopard 2. Такое предположение высказала председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщил немецкий телеканал N-TV.
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Она резко раскритиковала решение бундестага, использовав слова о вероятной реакции Путина как аргумент против отказа отправлять танки Киеву. Депутат видит ситуацию так, что в Германии будто бы не хотят поддерживать Украину, так как киевские власти уже несколько месяцев просят технику для наступления, но Берлин не идёт на встречу.
Как сообщало ИА REGNUM, решение не передавать немецкую тяжёлую военную технику Украине было озвучено на заседании в формате «Рамштайн». Глава Пентагона США Ллойд Остин уверен, что вопрос ещё не решён окончательно.