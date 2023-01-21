Анкара, 21 января, 2023, 23:48 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Турции обвинили власти Швеции в нарушении взятых по процессу членства в НАТО обязательств из-за протестных митингов сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Внешняя политика Турции

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Турки осуждают разрешение шведов на проведение «пропагандистской демонстрации» сторонников РПК в Стокгольме.

«Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», — сообщают в МИД Турции, указывая, что ожидают от Швеции «конкретных и эффективных шагов» в области борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стокгольме проходят демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и ратификацией Турцией заявки на членство в альянсе.