Берлин, 21 января, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В резерве у немецкого Бундесвера есть 19 танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине. Всего в Германии насчитали 312 танков, из них рабочих — 212, сообщило Der Spiegel.

Hiuppo Основной боевой танк Leopard 2А4

Читайте также: Зеленскому не удалось выпросить у Германии танки Leopard

По информации издания, один танк в ФРГ списали, ещё 99 ремонтируются. Речь идёт о разных моделях Leopard 2 — 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В. Из 212 рабочих машин Берлин мог бы передать Украине 19 резервных. Пока эта техника используется Германией для имитации сил противника на учениях.

Издание предполагает, что без этих танков ФРГ вполне могли бы обойтись. Наличие «свободных» машин фактически обязывает главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Предполагается, что модели Leopard 2 из Германии дополнит аналогичная техника из других стран Европы, в том числе из Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания в формате «Рамштайн» по поставкам Киеву вооружений немецкая сторона не дала добро на отправку Киеву произведённых в Германии танков. Глава Пентагона США Ллойд Остин после встречи выразил надежду, что ситуация ещё может измениться, так как «есть окно возможностей до весны, когда Украина начнет свое контрнаступление». Он уверен, что вопрос не решён окончательно.