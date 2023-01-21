Мелитополь, 21 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Потери боевиков киевской армии на запорожском направлении уже сопоставимы с потерями укронацистов в районе Артёмовска, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Рогов отметил, что таких потерь до недавнего времени не было.

«Там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников», — пояснил общественник.

Отмечается, что в результате наступления российской армии в Запорожской области уже освобождены несколько населённых пунктов.

По словам Владимира Рогова, освобождены два посёлка, ещё семь находятся под жёстким огневым контролем со стороны ВС РФ. Там нет боевиков Зеленского, они уже выбиты и покидают линии обороны.

«Любая попытка войти в эти населённые пункты пресекается нашей артиллерией и нашими войсками», — заверил Рогов, добавив, что ВСУ в срочном порядке предпринимают попытки перебросить на запорожский фронт дополнительные подразделения, чтобы его удержать.

Как сообщало ИА REGNUM, те, кто считают, что Украина «гарантированно» выиграет, ошибаются, заявил 21 января бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.