Краснодар, 21 января, 2023, 22:46 — ИА Регнум. В станице Кущевская Краснодарского края были госпитализированы с различными травмами четверо подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. 14-летних молодых людей сбил автомобиль Hyundai NF, управляемый 46-летним водителем, сообщили в ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Пешеходный переход был нерегулируемый. Подростки получили травмы разной степени тяжести.

«В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в МБУЗ Кущевская ЦРБ с травмами различной степени тяжести», — отметили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем УАЗ в Амурской области пострадали восемь человек, в том числе водитель и пять пассажиров автобуса.