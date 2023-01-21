Вашингтон, 21 января, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Возможное начало массовой мобилизации в Польше, по одной из версий, объясняется намерением Варшавы захватить Западную Украину, заявил 21 января Пол Крейг Робертс, сотрудник администрации Рональда Рейгана.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Армия Польши

О подготовке к мобилизации и увеличении численности армии некоторые польские СМИ сообщали в конце 2022 года.

По другой версии, мобилизация, если она начнется, будет объяснена стремлением защититься от «агрессии России», считает бывший советник.

Как сообщалось ранее, 20 января обозреватели польского Niezależny Dziennik Polityczny написали, что США рассматривают возможность раздела Украины, при этом Польше может быть передана её западная часть в обмен на финансовую помощь остаткам киевского государства.