Киев, 21 января, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ожидают доклада руководства министерства обороны после появившихся сведений о закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, сообщила 21 января заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

EPA/MYKOLA TYS/ТАСС Министр обороны Украины Алексей Резников

Местным изданиям она рассказала, что поступившая от журналистов информация о разворовывании средств при закупках продуктов для ВСУ станет одним из вопросов слушаний. Резонансной теме будет уделено особое внимание, заверила зампредседателя комитета.

На личной странице в соцсети Безуглая сообщила о закрытом формате планируемого заседания.

Напомним, министерство обороны Украины, по данным СМИ, закупало продукты питания для армии по завышенным ценам. Государственная аудиторская служба страны инициировала проверку.

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