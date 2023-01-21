Киев, 21 января, 2023, 21:45 — ИА Регнум. В Подольске Одесской области демонтирован бюст советского революционера и политического деятеля Григория Котовского, сообщается 21 января в телеграм-канале «Думская. Новости Одессы».

Репродукция ТАСС Григорий Котовский

Бюст располагался в центральной части города, на постаменте в парке имени Тараса Шевченко.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что в городе были бюст и мавзолей имени Григория Котовского, но вскоре от них «не останется и следа».

Напомним, в Одессе в апреле 2022 года была демонтирована памятная доска, посвященная Котовскому. Демонтаж списали на коммунальщиков, которые срезали и увезли доску. В мэрии заявили, что передадут её в один из музеев. В июне в Подольске якобы по распоряжению руководства был демонтирован памятник Котовскому.

Война с памятниками на Украине продолжается и в 2023 году. В Подольске в середине января неизвестные облили краской мавзолей Котовского.