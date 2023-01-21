Гурбангулы Бердымухамедов объявлен национальным лидером Туркмении
Парламент Туркмении снова стал однопалатным
Ашхабад, 21 января, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Власти Туркмении приняли решение о реорганизации парламента страны — он снова становится однопалатным, сообщило национальное телевидение 21 января.
Владимир Смирнов/ТАСС
Гурбангулы Бердымухамедов
Также сообщается о создании Народного совета во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым, вторым президентом страны (с 2007-го по 2022 год) и отцом действующего главы государства. Бердымухамедов-старший будет именоваться теперь «национальным лидером».
Совет, согласно этой информации, получит значительные полномочия, станет высшим органом народной власти в стране.