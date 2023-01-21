Донецк, 21 января, 2023, 21:02 — ИА Регнум. В Донецкую Народную Республику в 2023 году должны поступить еще 50 машин скорой помощи, заявки в Минздрав России уже отправлены, заявил 21 января министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Ярослав Громов ИА REGNUM Сотрудник скорой помощи в Донецке

100 машин уже было получено в текущем году, напомнил он.

Глава центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергей Бондаренко, в свою очередь, сообщил, что в республике формируют резерв машин скорой помощи — они будут использоваться на освобождаемых территориях.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что власти проработают вопрос о возможности командировок в республику врачей скорой помощи из регионов-шефов территорий Донбасса — в ДНР врачей этой категории не хватает.