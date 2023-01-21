Париж, 21 января, 2023, 20:51 — ИА Регнум. RT France с момента начала работы был мишенью некоторых журналистов, его материалы призывали цензурировать, не гнушаясь использовать при этом лживую информацию, сказала 21 января глава телеканала RT France Ксения Федорова.

Zuma\TASS Париж. Франция

По её мнению, давление на RT France является прямым фактом цензуры и следствием политических решений. При этом телеканал никогда и ни за что не привлекали к ответственности, напомнила Федорова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января телеканал RT France объявил о своём закрытии. Работу теряют 123 французских сотрудника, в том числе 77 журналистов. В редакции констатировали «оглушительное молчание» французских СМИ и журналистов по поводу закрытия канала.

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