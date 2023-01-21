Париж, 21 января, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Телеканал RT France 21 января объявил о своём закрытии. Соответствующая публикация появилась на сайте компании.

Виталий Белоусов/РИА Новости/POOL/ТАСС RT France

«После пяти лет безжалостности власти добились своей цели — закрытия RT France», — говорится в заявлении.

В сообщении RT отмечено, что под прикрытием девятого пакета санкций против России главным управлением казначейства было принято решение о заморозке банковских счетов RT France. В таких условия деятельность телеканала не может быть продолжена.

Работу теряют 123 французских сотрудника, в том числе 77 журналистов. В редакции констатировали «оглушительное молчание» французских СМИ и журналистов по поводу закрытия RT France.

«Это лишь крайне опасный первый шаг, потому что после нашего канала следующей мишенью станут другие СМИ», — пишет пресс-служба RT France.

Напомним, 21 января в МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на блокировку счетов телеканала RT France.