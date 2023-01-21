Арестович заявил о высоком риске поражения Украины
Бывший советник офиса Зеленского Арестович признал высокий риск поражения Украины
Киев, 21 января, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Те, кто считают, будто Украина «гарантированно» выиграет, ошибаются, заявил 21 января бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
«С 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал Арестович, не уточняя, какое именно событие 14 января имеет в виду.
Он призвал прислушаться к заявлениям президента Польши Анджея Дуды о риске скорого «исчезновения Украины» и отметил, что усилившаяся борьба за власть внутри Украины может привести к быстрому поражению на фронте.
Как сообщалось ранее, Арестович ушел в отставку со своего поста после того, как заявил, что подъезд жилого дома в Днепропетровске был разрушен вследствие действий ВСУ. После обрушившейся на него критики экс-советник сказал, что «признаёт ошибку».