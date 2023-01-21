Киев, 21 января, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Те, кто считают, будто Украина «гарантированно» выиграет, ошибаются, заявил 21 января бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

«С 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал Арестович, не уточняя, какое именно событие 14 января имеет в виду.

Он призвал прислушаться к заявлениям президента Польши Анджея Дуды о риске скорого «исчезновения Украины» и отметил, что усилившаяся борьба за власть внутри Украины может привести к быстрому поражению на фронте.

Как сообщалось ранее, Арестович ушел в отставку со своего поста после того, как заявил, что подъезд жилого дома в Днепропетровске был разрушен вследствие действий ВСУ. После обрушившейся на него критики экс-советник сказал, что «признаёт ошибку».