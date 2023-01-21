Берлин, 21 января, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Украинский посол в Германии Алексей Макеев настаивает на том, чтобы правительство ФРГ как можно скорее разрешило поставить в Киев танки Leopard 2, передаёт 21 января агентство DPA.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Алексей Макеев

Украине нужны немецкие танки прямо сейчас, времени для колебаний и размышлений нет, заявил посол.

Также Макеев сказал, что он разочарован итогами встречи глав министерств обороны стран НАТО на базе «Рамштайн».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что Германия будет оттягивать согласие на передачу киевскому режиму тяжёлой техники, но в итоге согласится.

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Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.